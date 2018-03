Advocaat Michael P. laat oordeel aan rechtbank

De advocaat van Michael P., Niels Dorrestein, heeft zich donderdag op geen enkele manier verzet tegen de vordering van justitie om P. een oude straf geheel te laten uitzitten. Volgens Dorrestein was dat zinloos. Michael P. wordt verdacht van het verkrachten en doden van Anne Faber, in september vorig jaar.

In 2012 kreeg P. in een andere zaak in hoger beroep een straf van in totaal twaalf jaar opgelegd, onder meer wegens verkrachting van twee meisjes. Dit jaar zou hij tweederde van zijn straf erop hebben zitten en in aanmerking komen voor voorwaardelijke invrijheidstelling. De ernstige verdenkingen in de zaak-Faber zetten hier een streep door, wat het Openbaar Ministerie (OM) betreft. P. moet zijn gehele straf uitzitten, vindt het OM.

P. was donderdag niet bij de zitting aanwezig. Zijn advocaat Dorrestein liet in een kort betoog weten dat hij het oordeel over de eis van het OM aan de rechtbank laat. P. zit momenteel in het Pieter Baan Centrum voor gedragskundig onderzoek.

Officier van justitie Jan Hoekman stond stil bij de enorme maatschappelijke beroering die de moord op Anne Faber heeft gewekt en bij het verdriet dat de nabestaanden van het slachtoffer is aangedaan. „Afschuwelijk en onpeilbaar”, aldus Hoekman. „Niets maakt dat ooit ongedaan. Geen lange gevangenisstraf en ook niet het achterwege laten van de voorwaardelijke invrijheidstelling, waar het vandaag over gaat.” Hoekman zei ook dat het OM begrijpt dat er veel vragen zijn over de vrijheden die P. genoot in de kliniek waar hij vorig jaar verbleef, ter voorbereiding op zijn terugkeer in de samenleving.

De rechtbank beslist op 15 maart over de vordering van het OM over de voorwaardelijke invrijheidstelling.

De inhoudelijke behandeling van de zaak-Anne Faber staat gepland voor juni.