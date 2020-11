Advocaat MH17-verdachte: toonzetting OM onnodig grievend

De advocaat van MH17-verdachte Oleg Poelatov heeft vrijdag hard uitgehaald naar het Openbaar Ministerie. Volgens Boudewijn van Eijck is het OM „onnodig grievend” in het taalgebruik richting de verdediging.

Tijdens een korte schorsing in de zaak was er een confrontatie tussen zijn collega Sabine ten Doesschate en een nabestaande op het toilet, waarbij de advocaat volgens Van Eijck op een vervelende manier is aangesproken. Dat is volgens hem het directe gevolg van de „toonzetting van het OM en het opruiende taalgebruik”. Ten Doesschate verscheen na de schorsing niet terug in de rechtbank omdat zij volgens haar collega even moest bijkomen.

De rechter reageerde dat het nooit de bedoeling kan zijn dat advocaten onheus bejegend worden. De officieren van justitie staan daar volledig achter, lieten ze direct weten.

De rechtszaak over de ramp met vlucht MH17 is nog in de inleidende fase, momenteel komen onderzoekswensen aan bod. De advocaten van de Rus Poelatov hebben vorige week vele verzoeken gedaan. Het OM is deze week aan de beurt. Het noemde vrijwel alle wensen onnodig of niet relevant.

Poelatov is een van de vier verdachten in het monsterproces rond het neerhalen van het vliegtuig van Malaysia Airlines op 17 juli 2014. Hij is de enige die zich laat vertegenwoordigen door advocaten. De andere drie - Igor Girkin, Sergej Doebinski en Leonid Chartsjenko - hebben niets laten horen. Bij de vliegramp kwamen alle inzittenden, onder wie bijna tweehonderd Nederlanders, om het leven.

De strafzaak begon afgelopen maart en zal waarschijnlijk minstens tot eind volgend jaar duren. Eind deze maand reageert de rechtbank op de onderzoekswensen die zijn gedaan. Het streven is vanaf februari volgend jaar de zaak inhoudelijk te behandelen.