Advocaat: Marco Kroon opgepakt in Den Bosch

Majoor Marco Kroon (48) is zondag aangehouden in het centrum van Den Bosch. Waarvan de drager van de Militaire Willems-Orde precies wordt verdacht, kan zijn advocaat Geert-Jan Knoops niet zeggen. Kroon zit nog vast.

„Ik weet momenteel niet wat er gaande is”, zegt Knoops, die over de kwestie nog geen direct contact met Kroon heeft gehad. „Het is nog te vroeg om daarover iets te zeggen.”

Het Brabants Dagblad bericht maandag dat Kroon zondag werd aangehouden nadat hij in de binnenstad van Den Bosch een kopstoot zou hebben uitgedeeld aan een agent, die hem aansprak op wildplassen.

De Koninklijke Marechaussee wil niets kwijt over identiteit, verdenking en omstandigheden, maar kan wel bevestigen dat er in Den Bosch een militair is aangehouden.