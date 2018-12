Advocaat: laat Jos B. vrij

„Laat Jos B. vrij”, dat zei zijn advocaat Gerald Roethof in de rechtbank in Maastricht tijdens de eerste zitting tegen de man die vastzit op verdenking van het doden, misbruiken en ontvoeren van de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998. „De verdenking is niet sterk genoeg om voortduring van de voorlopige hechtenis te rechtvaardigen”, aldus Roethof. B. zit sinds zijn arrestatie eind augustus in de cel.

De familie Verstappen, ook in de rechtszaal aanwezig, hoorde het verzoek van Roethof hoofdschuddend aan. De rechtbank zal later over de voorlopige hechtenis beslissen. B. ontkent de beschuldigingen.

Roethof zei een zakelijk pleidooi te houden maar zich terdege bewust te zijn van de pijn van de familie. „Dat betekent niet dat wij de zaak niet van een afstand moeten bekijken. Loskoppelen van de emotionele lading. Dan meen ik dat u vandaag zult moeten zeggen: Meneer B. ga naar huis”, aldus Roethof.

Volgens Roethof zijn de dossiers die hij kreeg niet compleet. Het Openbaar Ministerie (OM) wil volgens Roethof niet alle stukken aan hem ter beschikking stellen „omdat veel delen uit het dossier niet meer belangrijk zouden zijn”. Roethof vindt dat het OM daarmee verdediging en rechtbank belangrijke informatie onthoudt.

Ook waren er andere verdachten in beeld en tevens het wegloopscenario kan niet worden uitgesloten, meent Roethof. Nicky had tijdens het kamp ruzie met de jongens met wie hij in de tent sliep. „Er was gevochten, geschopt, Nicky was getrapt in zijn buik en nek.” De familie van de Limburgse jongen, vlak achter Roethof gezeten, hoorde dit met ongeloof aan.

Ook vraagt Roethof zich af of er wel een strafbaar feit is gepleegd. De doodsoorzaak van Nicky is nooit achterhaald, ook staat seksueel misbruik niet vast. „Wij weten het niet. Wij weten niet of er een misdrijf heeft plaatsgevonden. En een ding wat wij niet mogen doen is gokken. Dat doe je in een casino, niet in de rechtbank.”