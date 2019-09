„Advocaat kroongetuige Nabil B. geliquideerd”

De man die is doodgeschoten in Amsterdam zou de advocaat Derk Wiersum zijn, die kroongetuige Nabil B. bijstaat in het liquidatieproces Marengo rond het criminele kopstuk Ridouan Taghi.

Dat meldt De Telegraaf, op basis van meerdere bronnen uit de directe omgeving van de strafpleiter. De schutter, volgens getuigen een jonge tiener, is nog voortvluchtig. De politie laat weten dat nu onderzocht wordt of het inderdaad om Wiersum gaat. „Ook wij hebben de informatie dat het om deze persoon gaat", aldus een woordvoerder van de Amsterdamse politie.