Advocaat Jos B. wil van beperkingen af

De advocaat van Jos B. wil in de openbaarheid meer kunnen zeggen over de zaak rond de verdachte van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen. B. kwam donderdagavond terug uit Spanje waar hij was opgepakt. Vrijdag wordt hij voorgeleid aan de rechter-commissaris.

„Ik ga daar met name de beperkingen aan de orde stellen omdat ik het bizar vind in een zaak die zo oud is, waarin al zoveel op straat ligt en waarbij de familie van alles over de zaak mag en kan zeggen en ik dat niet kan doen”, zei Gerald Roethof op NPO Radio 1.

„Apart aan deze zaak is dat zonder dat er een verhoor van meneer is geweest de rechter-commissaris heeft besloten om hem vast te houden. Dat mag wettelijk gezien, maar opvallend is het wel. Daarna zal de politie hem horen”, aldus de advocaat.

Volgens Roethof legt de media-aandacht op iedereen extra druk. „Ik denk dat met name de druk op het onderzoeksteam extra groot zal zijn. Er is een grote druk om eindelijk resultaat te leveren.”