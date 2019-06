Advocaat: hopelijk meer kinderen teruggehaald

De familie van de twee kinderen die uit een vluchtelingenkamp in het noorden van Syrië zijn gehaald is "buitengewoon blij" dat de kindjes terugkomen". Dat zegt advocaat André Seebregts namens de familie. Welke familieleden hij vertegenwoordigt kan hij om privacyredenen niet zeggen.

Begin dit jaar zei Nederland te onderzoeken of het mogelijk is om een aantal vrouwelijke Syriëgangers en hun kinderen terug te halen naar Nederland. Premier Mark Rutte benadrukte toen dat er geen Nederlanders naar Noord-Syrië gaan om de vrouwen en hun kinderen op te halen. De nu teruggehaalde weeskindjes verbleven in het kamp onder erbarmelijke omstandigheden en zonder enige vorm van ouderlijk gezag, staat in een brief aan de Tweede Kamer van ministers Stef Blok (Buitenlandse Zaken) en Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Volgens advocaat Seebregts maakt dat feit "de situatie voor deze kinderen anders".

Hij zegt te hopen "dat dit het begin is om meer kinderen terug te laten komen. Er lijken nu toch mogelijkheden te zijn om deze kinderen ook terug te halen, want eigenlijk verblijven ze er allemaal onder die erbarmelijke omstandigheden. Alleen hebben zij nog wel een moeder. Maar daarvoor is een welwillende houding van de Nederlandse overheid noodzakelijk." De advocaat is zelf ook maandag op de hoogte gebracht dat het meisje van 4 en het jongetje van 2 terugkomen. "De onderhandelingen zelf, van de overheid en instanties, hebben zich buiten mijn gezichtsveld afgespeeld."

In Syrisch-Koerdische vluchtelingenkampen en in gevangenissen zitten meer dan honderd Nederlanders, meldde de inlichtingen- en veiligheidsdienst AIVD begin mei: 55 volwassen Syriëgangers en 85 kinderen. Seebregts vertegenwoordigt er ongeveer dertig. De Koerden in het kamp waar ze zitten "doen wat ze kunnen maar hebben beperkte middelen", aldus Seebregts. "Veel kinderen zijn ziek. Er zijn weinig medicijnen." Wat volgens hem de situatie nog erger maakt is dat veel moeders op de zogeheten sanctielijst terrorisme staan, waardoor overmaken van geld naar deze mensen strafbaar is. "Daardoor hebben ze geen geld en kunnen ze ook nooit iets kopen, als daar al een markt is."