Advocaat hoofdverdachte ‘Telegraafzaak’ verwijt OM speculatie

Justitie levert in het onderzoek naar een vermeende bende die op 26 juni 2018 de aanslag op het gebouw van De Telegraaf zou hebben gepleegd en gestolen vluchtauto’s aan criminelen zou hebben geleverd geen bewijs, maar grossiert in speculaties, aannames en „hypotheses die niet te reconstrueren zijn”. Dat zei advocaat Guy Weski maandag in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp.

Weski behartigt de belangen van de hoofdverdachte in de zaak, Bilal el H. Het OM eiste vorig week twaalf jaar gevangenisstraf tegen de 26-jarige Amsterdammer, volgens de aanklager het onbetwiste kopstuk van de criminele bende. Weski vroeg de rechtbank zijn cliënt, die op heling van een aantal auto’s na alle beschuldigingen ontkent, op vrijwel alle punten van de aanklacht vrij te spreken.

Bij de aanslag op De Telegraaf werd met een gestolen bestelauto de pui van het kantoorgebouw aan de Basisweg in Amsterdam geramd. Door de stevige constructie van de gevel bleef de auto steken. Daarna stak de bestuurder het voertuig, waarin jerrycans met benzine lagen, in brand. Bij de aanslag raakte niemand gewond. Wel ontstond forse schade.

In de zaak staan in totaal elf mannen terecht, van wie justitie er zes heeft gelinkt aan de aanslag. Toen die werd gepleegd, had de politie El H. al op de korrel, nadat zijn naam volgens justitie eind 2017 steeds vaker opdook als leverancier van gestolen vluchtauto’s die werden ingezet bij liquidaties.

Weski hekelde de harde woorden van het OM aan het adres van zijn cliënt, afgezet tegen „het uitermate magere bewijs” dat er in zijn ogen is. „De politie zat hem maanden op de huid. Talloze opsporingsmiddelen zijn ingezet, kosten noch moeite zijn gespaard. En nóg kan justitie hem alleen in de marge linken aan de aanslag. Dan is één conclusie mogelijk: óf de politie heeft zitten slapen, óf mijn cliënt heeft niets met de zaak te maken.”

Volgens de strafpleiter heeft het OM ook de beschuldiging dat El H. deel uitmaakte van een georganiseerd crimineel samenwerkingsverband niet hard kunnen maken, laat staan het verwijt dat hij kopstuk was van een bende die een aanslag op de vrije pers en de democratische rechtsstaat pleegde.

Dinsdag en donderdag zijn de laatste pleidooien in de zaak. De uitspraak is 28 september.