Advocaat haalt uit naar OM in moordzaak Wout Sabee

In de zaak rond de moord op Wout Sabee heeft de verdediging van hoofdverdachte Marcel D. hard uitgehaald naar het OM. Volgens de raadsman belemmert de officier van justitie hem ten onrechte de toegang tot belangrijke delen van het bewijs. Tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Utrecht verweet hij het OM ook „kokervisie”.

Wout Sabee (70) werd op 24 juni 2016 bij zijn woning in De Meern doodgeschoten. Twee jaar daarvoor overleefde hij een moordaanslag, waarvoor inmiddels twee mannen zijn veroordeeld. Het OM verdenkt D. (37) ervan in die zaak opdrachtgever te zijn geweest. D., die anderhalf jaar in voorarrest zit, ontkent alles.

Justitie verdenkt zeven mannen van betrokkenheid bij de moord op Sabee. Behalve D. zit nog een van hen vast. D.’s raadsman vroeg de rechtbank zijn cliënt in afwachting van de inhoudelijke behandeling van de strafzaak op vrije voeten te stellen.