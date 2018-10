Advocaat geschorst na arrestaties in proeftijd

Een Eindhovense advocaat wordt voor een week geschorst omdat hij in het afgelopen jaar tot drie keer toe is aangehouden terwijl hij nog in een proeftijd zat voor een eerdere tuchtrechtelijke veroordeling. De raad van discipline in Den Bosch legde dinsdag bovendien een nieuwe voorwaardelijke schorsing op van twaalf weken voor het geval de advocaat de komende twee jaar weer de mist in gaat.

De politie arresteerde de advocaat in april voor mishandeling en bedreiging van zijn ex-minnares, de zus van zijn echtgenote. Hij zat destijds ruim tien dagen vast.

In juni werd de advocaat nog twee keer aangehouden omdat ruzies met zijn vrouw escaleerden. Ook zij beschuldigt hem van bedreiging en mishandeling.

De advocaat erkent volgens de uitspraak dat hij uit de bocht is gevlogen maar benadrukt dat de incidenten in de privésfeer hebben plaatsgevonden en dat zijn schoonfamilie hem in diskrediet probeert te brengen.

De raad van discipline oordeelt dat de advocaat het vertrouwen in de beroepsgroep heeft geschaad.