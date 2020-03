Advocaat: geen vooropgezet plan bij doodschieten Derk Wiersum

Volgens de advocaat van Anouar T. „wijst veel erop” dat er helemaal geen vooropgezet plan was om advocaat Derk Wiersum te vermoorden. T., een verre neef van de onlangs gearresteerde vermeende topcrimineel Ridouan Taghi, wordt verdacht van het medeplegen van deze moord. Volgens het Openbaar Ministerie had T. een aansturende rol, onder meer door gestolen auto’s te leveren aan de schutter of schutters.

Advocaat André Seebregts haalde woensdag tijdens een inleidende zitting in de zaak tegen T. een getuigenverklaring aan; deze persoon zou er vlakbij hebben gestaan toen Wiersum voor zijn huis werd doodgeschoten. De getuige zou hebben gezien dat Wiersum „een woordenwisseling had met een donkere man”. De advocaat zou vervolgens „uit de auto zijn gestapt, de confrontatie hebben opgezocht en daarna zijn neergeschoten door deze donkere man”.

Seebregts spreekt over een „aannemelijk” scenario en daaruit zou blijken dat zijn cliënt er niets mee te maken heeft.

Wiersum was advocaat van Nabil B., kroongetuige in het grote liquidatieproces Marengo, waarin Ridouan Taghi hoofdverdachte is.