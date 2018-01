Advocaat: geen opzet bij dood Portugese vrouw

Een 43-jarige Hagenaar heeft toegegeven dat hij betrokken is bij de dood van zijn 48-jarige partner Maria de Jesus Dos Santos Concalves Santana, van oorsprong Portugese, vorig jaar augustus. Haar lichaam werd pas na wekenlang zoeken gevonden in het Starnmeer vlakbij Alkmaar.

Het stoffelijk overschot zat in een koffer die was verzwaard met beton. Het slachtoffer was meerdere malen gestoken met een mes in hart en longen, zo bleek vrijdag in een pro-formazitting voor de rechtbank in Den Haag. Het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigt Gerard P., die is geboren in Alkmaar, van moord en het wegmaken van haar lijk.

Het werd niet duidelijk of G. een volledige bekentenis heeft afgelegd. De raadsvrouw van G. wilde daar niets over zeggen. Wel zei ze haar pijlen te richten op het verwijt dat G. de vrouw met opzet van het leven beroofde. Daarvan is geen enkele sprake, zo blijkt volgens haar onder meer uit filmbeelden van de flat die op de bewuste avond van 25 augustus zijn gemaakt.

G. blijft vastzitten. Op 30 maart gaat de zaak verder, opnieuw pro forma.