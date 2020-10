Advocaat ex-leider No Surrender: ‘Media voor karretje gespannen’

Volgens de advocaat van Henk Kuipers is er geen bewijs dat aantoont dat de ex-voorman van No Surrender een crimineel is. Dit beeld zouden de media door toedoen van het Openbaar Ministerie hebben gecreëerd, vindt hij.

Advocaat Roy van der Wal noemt het een „valse strategie” van het OM. Kuipers had namelijk een mediaverbod en kon niet reageren, stelt de raadsman. Het OM eiste vorige week een celstraf van twaalf jaar tegen Kuipers. Maandag geeft Van der Wal zijn visie in de rechtbank in Groningen.

Van der Wal begon zijn pleidooi met de beeldvorming rond Kuipers. Volgens hem kregen de media de afgelopen jaren telkens informatie van het OM. Daardoor werd Kuipers afgeschilderd als een dader, aldus Van der Wal. „De media zijn voor het karretje gespannen. De publieke opinie is aangetast. We staan 10-0 achter.” Van der Wal stelt dat opsporingsmethoden, zoals afgeluisterde gesprekken in het clubhuis van No Surrender, niks hebben opgeleverd. Maar dit communiceert het OM volgens de advocaat niet. „Het is typerend voor de handelswijze - een beeld neerzetten, maar verzuimen dit openlijk te corrigeren als er geen enkel bewijs is.”

Kuipers wordt verdacht van het leiden van een criminele organisatie, afpersing, diefstal met geweld en mishandeling, van 2014 tot 2017. Het OM vermoedt diverse ‘bad standings’, een oneervol ontslag uit No Surrender die gepaard zouden gaan met geweld. Dit blijkt volgens het OM uit opgenomen gesprekken in het clubhuis in Emmen. Dat er klappen zijn te horen, is volgens Van der Wal een verkeerde interpretatie van het OM. Er zijn geen getuigen die over het geweld verklaren, stelt hij. Dat er volgens het OM meer dan honderd geweldsdelicten hebben plaatsgevonden in het clubhuis, vindt Van der Wal onzin. „Waarom heeft u dan niet ingegrepen?” zei de advocaat maandag richting de twee officieren van justitie.

Tevens zou Kuipers voor een ondernemer uit Sneek een paar zakenrelaties hebben proberen af te persen. Kuipers ontkent alles.

Van het leiden van een criminele organisatie worden ook Theo ten V., Rico R. en No Surrender-oprichter Klaas Otto verdacht. Hun advocaten komen later deze week aan het woord. De rechtbank doet in november uitspraak.