Advocaat: ernstig machtsmisbruik tegen Kroon

Bij de aanpak van militair Marco Kroon is "ernstig machtsmisbruik zichtbaar geworden". Dat bracht zijn advocaat Geert-Jan Knoops naar voren bij de militaire rechtbank in Arnhem. De politie heeft "onrechtmatig en buitenproportioneel" gehandeld jegens de drager van de Militaire Willems-Orde. Kroon is ook niet schuldig aan een kopstoot, schennis en belediging waarvan het Openbaar Ministerie hem beticht, zei de raadsman. "Hij moet daarom worden vrijgesproken."

Volgens hem was de actie van de politie puur op de persoon van Kroon gericht. "Het ging om een eenvoudig incident dat eenvoudig was op te lossen. Dat het is geëscaleerd, komt niet door Kroon", zei de advocaat.

Kroon kon er bovendien niets aan doen toen hij tegen een hekwerk 'wildplaste'. Hij heeft urologische klachten en moet elk half uur urineren, zei Knoops, die daarbij aanvoerde dat er veel te weinig openbare toiletten zijn in Den Bosch, zeker tijdens carnaval. "Het was onmacht en zelfs overmacht."