Advocaat: er is nog niets geregeld in Armenië

Advocaat Patricia Scholtes vindt het „onbegrijpelijk” dat de Raad van State heeft besloten dat Lili en Howick niet in Nederland mogen blijven. Ze mogen ook een andere zaak die in Utrecht loopt, niet hier afwachten. Volgens haar is er nog niets geregeld in Armenië om de kinderen na terugkeer op te vangen. „Er is geen woning en er is geen school geregeld. Dat betekent dat ze eerst naar een weeshuis gaan.”

Ze is teleurgesteld en hoopte dat de rechter beter naar de belangen van de kinderen zou kijken. De afspraken die zouden zijn gemaakt voor de kinderen, zijn volgens Scholtes niet concreet. De moeder van de kinderen, die vorig jaar al uitgezet werd, zit nog steeds op een klein kamertje waar de kinderen niet bij kunnen wonen.

De raadsvrouw vindt het „heel slecht” dat de kinderen nu uit een goed opvanggezin worden gehaald en naar een volgens haar overbevolkt weeshuis moeten. Dat zou volgens haar nooit met kinderen in Nederland gebeuren. Ze wijst erop dat de Raad voor de Kinderbescherming heeft aangegeven wat de kinderen nodig hebben, eventueel na terugkeer. „Dat is allemaal niet geregeld, dus de belangen van de kinderen worden geschaad”, aldus Scholtes. Ze ziet de uitspraak als een hellend vlak voor kinderrechten.

De kinderen kwamen in 2008 naar Nederland, toen ze twee en drie jaar oud waren. Ze spreken amper Armeens. Het gaat niet zo goed met de moeder van de kinderen in Armenië. Dat is volgens Scholtes niet een kwestie van niet willen, maar niet kunnen. De vrouw heeft daar geen familie.

De tieners zijn nu per onmiddellijk uit te zetten. De advocate weet niet wanneer dat zal gebeuren, maar er worden afspraken over gemaakt met de Dienst Terugkeer en Vertrek van het ministerie van Justitie.