Advocaat doodgeschoten bij eigen huis

De 44-jarige strafrechtadvocaat Derk Wiersum die woensdagochtend in Amsterdam werd geliquideerd, is op straat doodgeschoten, in de buurt van zijn eigen huis. Dat zegt een politiewoordvoerder.

De vrouw van de raadsman stond bij het slachtoffer, zeggen buurtbewoners. Of zij echt bij haar man stond toen de schietpartij plaatsvond, weet de politiewoordvoerder niet. Zij is in ieder geval niet gewond geraakt; behalve Wiersum zijn er geen slachtoffers, aldus de zegsvrouw.

In de zoektocht naar de dader heeft de politie een Burgernetmelding uitgedaan. Daarin wordt mensen gevraagd uit te kijken naar een slanke 16- tot 20-jarige man, van ongeveer 1.75 meter. Hij is zwart gekleed, met een hoodie. Over de klopjacht op de dader of daders kan de politie vooralsnog niets meer vertellen.