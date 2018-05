Advocaat blij met nieuwe kans voor Wilders

Advocaat Geert-Jan Knoops vindt dat de wrakingskamer moed heeft getoond door zijn verzoek tot wraking in de zaak-Wilders toe te wijzen. „Ik ben blij dat mijn cliënt Wilders een nieuwe kans krijgt in dit proces”, aldus de raadsman vrijdag. „Wel is het treurig dat het drie jaar heeft moeten duren voordat Wilders die kans krijgt.”

Wilders noemt de beslissing „geweldig”. „En zeer terecht dat de rechters van de wrakingskamer inzien en besluiten dat het proces oneerlijk en vooringenomen is”, meldt hij op Twitter.

Behalve moedig vindt Knoops de beslissing van de wrakingskamer ook uitzonderlijk. „Ik heb daar respect voor. Het vereist moed om dit over collega’s te zeggen.”

Knoops hoopt dat het aantreden van drie nieuwe rechters leidt tot een „evenwichtig proces” in hoger beroep. Of deze ontwikkeling ook leidt tot een andere opstelling van Wilders, is voor Knoops nog de vraag. „Wilders heeft van meet af aan geen vertrouwen gehad in deze zaak, hij vindt dat hij niet in de rechtszaal moet staan.”