Advocaat: Bekir E. kreeg geen psychische hulp

Verdachte Bekir E. is psychisch ziek en had lang geleden al behandeld moeten worden voor zijn problemen. Zijn familie had destijds ook aan de bel getrokken en om hulp gevraagd, maar ze kregen die niet. Dat betoogde E.’s advocaat Jacques Taekema vrijdag voor de rechtbank in Rotterdam. Hij vindt dat E. zo spoedig mogelijk moet worden behandeld voor zijn stoornissen, of hij dat nu zelf wil of niet.

Taekema wees op de persoonlijkheidsstoornissen van E., zijn zwakbegaafdheid, verslavingsproblematiek en een hoge mate van psychopathie. Om die redenen heeft zijn cliënt geen consistente verklaringen afgelegd. E. heeft volgens hem geen zelfinzicht en ziet dan ook niet in dat hij gevaarlijk is.

Deskundigen concludeerden dat E. verminderd toerekeningsvatbaar is, maar de verdachte zelf claimde donderdag op de zitting dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is.

De advocaat haalde ook een inspectierapport aan waaruit blijkt dat de Staat ernstig tekortgeschoten is in de bescherming van de maatschappij. Het slachtoffer had meerdere aangiftes gedaan, maar de instanties werkten langs elkaar heen zodat E. gevaarlijk kon blijven.

Verder zei Taekema dat E. geen voornemen had de 16-jarige Hümeyra te doden en heeft hij wel degelijk in een roes gehandeld. Hij moet daarom volgens hem worden veroordeeld voor doodslag en niet voor het juridisch zwaardere moord.