Saif-ul-Malook, de advocaat van Asia Bibi, heeft toestemming gekregen om langere tijd in Nederland te blijven. De IND verstrekt hem een verblijfsvergunning. Dat meldt de Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC).

Malook vluchtte op 3 november naar Stichting HVC, omdat zijn veiligheid in Pakistan na de vrijspraak van Asia Bibi niet kon worden gegarandeerd. De advocaat verblijft op een geheim adres in Nederland en wordt opgevangen in het overheidsprogramma Shelter City.

