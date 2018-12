Advocaat: 'Asia Bibi kan snel naar het Westen'

Asia Bibi kan Pakistan snel verlaten. De Pakistaanse, die jaren in de dodencel zat omdat ze de profeet Mohammed zou hebben beledigd, gaat dan waarschijnlijk naar Canada, zegt haar advocaat, Saif Ul Malook, in een interview met RTL Nieuws. Volgens de advocaat heeft Nederland geen asiel aangeboden.

De verwachting is dat Asia Bibi Pakistan snel mag verlaten. ,,Ze zal snel naar het Westen vliegen. De ambassadeur van Pakistan heeft me gezegd dat de regering van Pakistan haar niet wil tegenhouden, naar welk land ze ook wil gaan", zegt de advocaat. Hij verblijft ergens in Nederland op een geheim adres. In Pakistan wordt hij bedreigd door moslim-extremisten.