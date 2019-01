Advocaat ADM-krakers wraakt rechter

De advocaat van de ADM-krakers heeft de rechter gewraakt in een kort geding over de ontruiming van het terrein in het Amsterdamse Westelijk Havengebied. Volgens raadsman Emil Tamas is de voorzieningenrechter bevooroordeeld omdat ze geen gehoor heeft gegeven aan zijn verzoek van maandagochtend om de ontruiming te stoppen.

Daarmee geeft ze volgens hem geen gehoor aan het verzoek van het VN-mensenrechtencomité, dat zich momenteel nog over de kwestie buigt en de gemeente onlangs vroeg te wachten met het leegmaken van het terrein. De inzet van het kort geding is om de bewoners te laten terugkeren naar de culturele vrijplaats en de vernielde bezittingen op kosten van de gemeente te vergoeden.

De wrakingskamer moet nu beslissen of er een andere rechter op de zaak moet komen.

Volgens Tamas zijn er nog steeds krakers op het terrein aanwezig. Hij overhandigde de rechter voorafgaand aan de wraking een foto van een van de mensen die zich nog op het terrein zou bevinden. Hij zei dat het mogelijk is met deze kraker te bellen. Hoeveel mensen er nog zijn, is niet duidelijk.

De sloop van de gebouwen en veelal bijzondere woonunits is op dit moment al in volle gang. De eigenaar van het terrein, Chidda Vastgoed, wil herkraak voorkomen. Het vastgoedbedrijf zette in de nacht zeventien particuliere beveiligers in om het terrein te bewaken. Die wisten maandagavond nog twee krakers tegen te houden die opnieuw het gebied in wilden, zei de woordvoerder.