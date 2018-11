Advocaat A7-blokkeerders teleurgesteld

Advocaat Tjalling van der Goot die 33 van de 34 'blokkeer-Friezen' bijstaat, onder wie boegbeeld Jenny Douwes, is teleurgesteld over het vonnis van de rechtbank in Leeuwarden. Hij sluit hoger beroep niet uit.

Het grootste deel kreeg vrijdag een taakstraf van 120 uur opgelegd. Degenen die een grotere, coördinerende rol hadden, kregen straffen van 180 tot 200 uur. ,,Stevige werkstraffen", vindt Van der Goot. ,,Mijn cliënten zijn vrijgesproken van het verhinderen van een betoging, het zwaartepunt in deze zaak voor het Openbaar Ministerie, maar dit hoor ik niet terug het vonnis."

De hoogste straf was voor Douwes voor opruiing: een taakstraf van 240 uur en een maand voorwaardelijke celstraf. ,,Zij is vrijgesproken van het medeplegen van de blokkade en uiteindelijk slechts veroordeeld voor een uitgeklede vorm van opruiing. Maar ze krijgt wel de hoogste straf. Dat kan ik haar niet uitleggen."