Adviesgroep valt minister af over Lelystad

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) maakt selectief gebruik van cijfers over de geluidshinder die vliegtuigen vanaf Lelystad Airport in de toekomst gaan veroorzaken. Die indruk heeft het door haarzelf ingestelde adviesorgaan van onder anderen bewoners en deskundigen, de Regiegroep Belevingsvlucht Lelystad Airport.

Van Nieuwenhuizen besloot vorige maand dat er geen nieuw milieueffectrapport (MER) nodig is voor het vliegveld, dat vanaf 2020 vakantievluchten van Schiphol moet gaan overnemen. Uit een testvlucht eind mei bleek weliswaar dat laag overvliegende toestellen veel meer herrie maken dan maximaal is toegestaan, maar die afwijking is verklaarbaar volgens de minister.

De regiegroep stelt in een brief aan de minister dat ze uitgaat van „een zeer onwaarschijnlijke combinatie van factoren”. En dat heeft ze „ondeugdelijk onderbouwd.” Ook zes partijen in de Tweede Kamer hebben de minister om opheldering gevraagd.