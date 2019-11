Advies: zaak verbod Bandidos moet opnieuw

Het hoger beroep over het verbod van motorclub Bandidos moet opnieuw. Dat adviseert de advocaat-generaal aan de Hoge Raad. Volgens de AG kunnen niet alleen Bandidos Motorcycle Club (BMC) Holland en de afdelingen verboden en ontbonden worden, dat kan ook met de internationale tak gebeuren.

Het hof in Arnhem oordeelde vorig jaar dat de Nederlandse tak verboden wordt. Maar omdat het OM niet had gevraagd om een verbod van zelfstandige chapters, was daar geen oordeel over gegeven. Het OM ging daarop in cassatie.

Het staat de Hoge Raad vrij om het advies van de AG over te nemen, dat gebeurt geregeld. De uitspraak is gepland op 13 maart volgend jaar.