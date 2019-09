Advies: veroordeling voor moord Wiels terecht

Het gerechtshof heeft Burney F. terecht veroordeeld tot 26 jaar celstraf voor zijn rol in de moord op de Curaçaose politicus Helmin Wiels. Tot die conclusie komt de advocaat-generaal in zijn advies aan de Hoge Raad. Het hoogste rechtscollege doet op 5 november uitspraak in de geruchtmakende zaak. Het advies van de advocaat-generaal weegt zwaar.

Het hof oordeelde eerder dat F. heeft opgetreden als ‘moordmakelaar’. Hij had een leidende rol in het opzetten van het moordplan en regelde de betaling aan schutter Elvis K., die voor de moord op Wiels en twee anderen een levenslange celstraf uitzit.

De populaire politicus werd in 2013 doodgeschoten op een strand op het eiland. Hij was politiek leider van de partij Pueblo Soberano (Onafhankelijk Volk). De rechtbank op Curaçao heeft oud-minister van Financiën George Jamaloodin in augustus veroordeeld tot 28 jaar celstraf voor het „uitlokken van de moord” op Wiels. Twee andere verdachten in de zaak leven zelf niet meer: de een werd om het leven gebracht, de ander pleegde zelfmoord in zijn cel.

Wiels deed onder meer onderzoek naar de loterijverkoop op Curaçao. Mogelijk hield de moord daarmee verband. Een halfbroer van Jamaloodin is een bekende gokbaas.