‘Advies-subsidieplan kunsten soort luchtkasteel’

Het advies van de Raad voor Cultuur welke kunst- en cultuurinstellingen komende vier jaar rechtstreeks geld moeten krijgen van het Rijk, dreigt neer te komen op een „soort luchtkasteel”. Dat zegt de belangenorganisatie Kunsten ’92.

Donderdag presenteerde de raad de voorstellen, waarin de adviesorganisatie ruim baan maakt voor vernieuwende initiatieven en regionale instellingen. De subsidieaanvraag van het beroemde Scapino Ballet in Rotterdam moest daarom zelfs sneuvelen.

„Ondanks de coronacrisis heeft de Raad voor Cultuur een vernieuwend advies willen afgeven. Het gevaar is echter dat het nieuwe bestel een soort luchtkasteel blijft, gelet op de precaire situatie waarin we verkeren”, zegt Kunsten ’92. De wereld van kunst- en cultuur verkeert in grote problemen door de coronamaatregelen.

De raad besteedt volgens de organisatie „weinig woorden aan de zorgwekkende situatie waarin de sector verkeert: door de crisis is het weerstandsvermogen van instellingen aangetast”. Kunsten ’92 vraagt zich af of instellingen in staat worden gesteld om de productie te continueren en makers aan het werk te houden.

„Als er geen tweede steunpakket voor cultuur komt, dan zullen veel culturele instellingen de periode 2021-2024 niet halen in de 1,5 metereconomie”, vreest de club.