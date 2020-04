Advies: strafzaak dodelijk geweld drugsdeal Zeist moet over

De strafzaak tegen een Fransman die is veroordeeld tot veertien jaar cel wegens het doodschieten van een Colombiaan in Zeist, moet voor een deel opnieuw worden behandeld. Volgens de advocaat-generaal bij de Hoge Raad heeft het gerechtshof in Arnhem tegenstrijdige redeneringen opgevoerd bij de veroordeling van de man.

Het slachtoffer werd doodgeschoten tijdens een drugsdeal in een hotel. De Fransman en enkele handlangers zouden een partij drugs kopen van een groep Colombianen. Een van hen raakte dodelijke gewond. Twee ander Colombianen werden geraakt maar overleefden het geweld. Het hof veroordeelde de schutter voor doodslag en twee pogingen tot doodslag.

De Fransman heeft verklaard dat hij uit angst heeft geschoten. Het hof ging daar niet in mee en verwierp het verweer, maar noteerde in de uitspraak wel dat hij bang en in paniek was en met een arm voor zijn ogen heeft geschoten. Dat is tegenstrijdig, vindt de advocaat-generaal. Het beroep in cassatie van de verdachte moet op dit punt dan ook worden gehonoreerd, meent hij.

Dat geldt niet voor de twee pogingen tot doodslag. Ook daarover had de verdachte gezegd dat angst zijn drijfveer was. Volgens de advocaat-generaal heeft het hof over dat deel van de zaak juist geoordeeld.

De uitspraak van de Hoge Raad wordt verwacht op 16 juni.