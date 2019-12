Advies: soepeler omgaan met belastingregels voor co-ouders

De belastingregels voor co-ouders moeten soepeler worden toegepast, adviseert de advocaat-generaal aan de Hoge Raad. Het gaat om de zogeheten inkomensafhankelijke combinatiekorting, waarop een ouder recht kan hebben als hij of zij werkt en de zorg voor een kind onder de twaalf jaar combineert.

Ouders die uit elkaar zijn en de zorg voor hun kind delen, hebben recht op die korting als ze 3 of 3,5 dag per week het kind in huis hebben. Volgens de advocaat-generaal moet de belasting daarbij uitgaan van een gemiddelde per twee weken, in plaats van strikt per week te kijken. Daardoor krijgen co-ouders meer mogelijkheden de zorg voor het kind naar hun omstandigheden te verdelen.

De advocaat-generaal adviseert in de zaak van een man die zijn dochter de ene week vier dagen verzorgt en de andere week twee. De belastinginspecteur vond dat hij daarmee niet voldeed aan de regel dat hij „doorgaans drie dagen per week” de zorg had. De rechter stelde de man in het gelijk, maar in hoger beroep werd juist de inspecteur in het gelijk gesteld. Daarop ging de vader in cassatie.

Het is nog niet bekend wanneer de Hoge Raad uitspraak doet.