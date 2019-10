Advies: Saban B. moet 1,5 miljoen euro betalen

De voor mensenhandel veroordeelde Saban B. moet de Nederlandse staat bijna 1,5 miljoen euro betalen. De advocaat-generaal heeft de Hoge Raad dinsdag geadviseerd de ontnemingsmaatregel tegen B. in stand te houden.

B. en zijn bende dwongen vrouwen tot prostitutie, onder meer op de Amsterdamse Wallen. Daarbij gebruikten ze veel grof en sadistisch geweld. Ook 'brandmerkte' B. de vrouwen met tatoeages.

Tijdens het onderzoek vluchtte B. in 2010 naar Turkije, waar hij alsnog in de cel belandde, onder meer vanwege witwassen. Sinds 2015 zit hij in de Turkse cel een bijna tien jaar lange Nederlandse straf uit, die hij opgelegd kreeg voor twee verschillende zaken.

B. ging in cassatie tegen de ontnemingsmaatregel, omdat hij met een van zijn slachtoffers in gemeenschap van goederen is getrouwd en de helft van het te betalen bedrag dus van haar zou zijn. De advocaat-generaal oordeelt echter dat een mensenhandelaar zijn illegaal verkregen vermogen niet veilig mag stellen door te trouwen met zijn slachtoffer.

De Hoge Raad doet op 3 december uitspraak.