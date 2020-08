Advies PO-Raad: Elk kind zestien uur naar kindcentrum

De PO-Raad, de belangenorganisatie voor scholen in het basisonderwijs, vindt dat elk kind van 0 tot 4 jaar 16 uur per week en 52 weken per jaar recht heeft op een plek in een kindcentrum.

Daar kunnen kinderen deelnemen aan een voorschools programma dat door professionals wordt verzorgd. De centra kunnen volgens de raad op die manier mogelijke laaggeletterdheid en laaggecijferdheid bij jonge kinderen effectief aanpakken. Komende kabinetten moeten daarom fors investeren op het gebied van kindcentra, voorschoolse educatie, ontwikkelkansen voor alle kinderen, doorlopende leerlijnen en professionalisering van de sector.

Dat staat in de verkiezingsbrochure die de PO-Raad opstelde met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. De bedoeling is dat politieke partijen de brochure kunnen gebruiken bij de opstelling van hun verkiezingsprogramma’s. De raad zou vooral graag zien dat het stuk ook een prominente rol speelt bij de kabinetsformatie van volgend jaar.