Advies over nieuw proces veroordeelde Baybasin

De advocaat-generaal bij de Hoge Raad zal dinsdag bekendmaken of hij een nieuw proces nodig vindt voor Hüseyin Baybasin. De uit Turkije afkomstige Koerd werd in 2002 tot levenslang veroordeeld, onder meer vanwege het medeplegen van moord in Turkije, uitlokking daartoe, gijzeling en drugshandel.

De inmiddels zestigjarige Baybasin zit sinds 1998 vast. Drie jaar eerder kwam hij in Nederland waar hij politiek asiel vroeg. Baybasin heeft zijn veroordeling altijd aangevochten. Volgens hem wilde de Turkse overheid hem achter de tralies, omdat hij zich sterk maakte voor de Koerdische zaak.

Volgens Baybasin heeft Nederland met Turkije afgesproken om hem te veroordelen, met als inzet dat de Nederlandse ex-topambtenaar van justitie Joris Demmink dan niet vervolgd zou worden voor vermeende ontucht met minderjarigen Turkse jongens.

Het herzieningsverzoek van Baybasin bij de hoogste rechter loopt sinds 2011. Inmiddels zijn nieuwe onderzoeken gedaan, onder meer naar afgeluisterde telefoongesprekken. Het advies van de advocaat-generaal wordt doorgaans overgenomen.

Juist vorige week bepaalde het gerechtshof in Den Bosch dat Baybasin ruim 1,5 miljoen euro moet terugbetalen aan de Staat. Hij zou dat geld hebben overgehouden aan afpersing.