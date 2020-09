‘Advies over mondkapjes is onduidelijk en leidt tot agressie’

FNV Winkelstraat, de vakbond voor personeel dat in winkels werkt, is niet te spreken over het advies van het kabinet om in winkels in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag mondkapjes te dragen. Omdat het alleen om een advies gaat en niet om een verplichting is deze maatregel onduidelijk, aldus Linda Vermeulen van FNV Winkelstraat.

„Zo’n advies levert veel discussie op en daardoor weer tot meer agressie tegen verkopers”, aldus Vermeulen. Over de oproep van het kabinet om alleen naar de winkel te gaan is FNV Winkelstraat wel positief. „Verkooppersoneel heeft last van hele gezinnen die de winkels binnenstormen.”

Ook Detailhandel Nederland heeft bedenkingen bij het advies over het dragen van mondkapjes in winkels in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Volgens de brancheorganisatie kan het niet zo zijn dat winkeliers een maatregel gaan handhaven waarbij het principe van vrijwilligheid geldt.

Winkeliersbranchevereniging INretail heeft begrip voor het advies van het kabinet om ondernemers in de drie grote steden op dit moment zelf te laten beslissen over het wel of niet verplichten van mondkapjes in hun winkels. INretail stelt dat een besluit van een ondernemer daarover van meerdere factoren afhangt, zoals de plek waar de winkel is gevestigd, het oppervlak en de toeloop van klanten. „We gaan drie spannende weken tegemoet. Als iedereen bereid is zich qua gedrag aan te passen wordt daarna weer iets meer mogelijk. Dat is cruciaal voor de laatste maanden van het jaar die voor de retail zeker dit jaar extra belangrijk zijn.”