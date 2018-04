Advies Oostvaardersplassen komt op 25 april

Het advies over nieuw beleid voor het beheer van de grote grazers in de Oostvaardersplassen verschijnt op woensdag 25 april. Dat heeft de provincie Flevoland, de opdrachtgever van het onderzoek, dinsdag bekendgemaakt.

De zogeheten commissie-Van Geel zou aanvankelijk eind maart komen met het rapport, maar de publicatie werd uitgesteld na opgelaaide maatschappelijke discussie over het onderwerp. Zo was er nieuwe onrust over het niet bijvoeren van de herten, konikpaarden en heckrunderen, waardoor veel dieren in het gebied sterven.

Critici wijzen er onder meer op dat de dieren niet naar elders kunnen trekken om voedsel te zoeken, aangezien er hekken om het gebied heen staan. Vanwege de onrust besloot de provincie Flevoland toch bij te voeren.

Begin deze maand werd bekend dat bijna 3000 grote grazers in de Oostvaardersplassen, meer dan de helft van de totale kudde, de winter niet overleefd hebben. Dat leidde ook weer tot protesten. De bedoeling is dat de commissie-Van Geel aanbevelingen doet over hoe het verder moet in het gebied.