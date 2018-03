Advies: ontmoedig gebruik houtkachels

Het stoken van hout in kachels en open haarden moet ontmoedigd worden. Dit kan door publieksvoorlichting te doen over de schadelijke effecten ervan voor gezondheid en milieu en door overlast aan te pakken. Ongeveer 10 procent van de Nederlandse bevolking zou last hebben van houtrook.

Dit advies geeft het Platform Houtrook en Gezondheid aan Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Bij het platform zijn meerdere partijen aangesloten, waaronder de gemeenten Amersfoort, Utrecht en Groningen, vijf GGD’s, het RIVM en het Longfonds.

Volgens het platform is het gebruik van houtkachels en open haarden voor het verwarmen van woningen de laatste jaren toegenomen. Ongeveer 14 procent bezit een hout gestookte installatie. Het stoken van hout kan voor omwonenden overlast veroorzaken in de vorm van geurhinder, gezondheidsklachten en roetneerslag. Ook draagt de stook bij aan de hoeveelheid fijnstof in het milieu, aldus het platform.

Het platform roept de staatssecretaris op „actie te ondernemen om dit probleem te voorkomen dan wel sterk te verminderen”. Zo zouden gemeenten praktische instrumenten nodig hebben om vast te stellen of er sprake is van overlast of kans op gezondheidsschade voor omwonenden. Bij ongunstige meteorologische omstandigheden, zoals weinig wind, zou een stookalarm kunnen worden ingesteld. Zelfs mogelijk gevolgd door een stookverbod.

Voor zo’n verbod en handhavend optreden moet wel wetgeving komen. „Dit vraagt een landelijke regeling”, zo stelt het platform.

Ook wil het platform dat een overheidssubsidie op de zogenoemde pelletkachel heroverwogen wordt. Hoewel deze kachels minder fijnstof uitstoten, vervuilen ze altijd nog meer dan verwarming via gas of stroom, aldus het platform.