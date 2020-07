‘Advies OMT niet alleen gebaseerd op Noorse onderzoek’

Het advies van het Outbreak Management Team over mondkapjes is niet alleen gebaseerd op het Noorse onderzoek waar corona-adviseur Jaap van Dissel van het RIVM woensdag over sprak om te onderschrijven dat er geen bewijs is dat een landelijke mondkapjesplicht nut heeft. Dat zegt een woordvoerster van het RIVM naar aanleiding van uitlatingen in EenVandaag en Nieuwsuur van de Noorse onderzoeker Bjørn Iversen die de studie deed.

„Het advies is zeker niet gebaseerd op één onderzoek. Het advies van het OMT blijft daarom ook zeker staan.”

Het RIVM ziet ook op basis van de nieuwste wetenschappelijke gegevens geen bewijs om het dragen van niet-medische mondkapjes verplicht te stellen. Iversen zei donderdag dat op basis van zijn studie geen conclusies over het nut van mondkapjes worden getrokken. De onderzoekers keken naar alle bestaande onderzoeken over gezichtsmaskers en zagen dat de resultaten heel erg verschillen. „Sommige laten een risicoverlaging zien van 6 procent, anderen van 80 procent.”

De meest recente schatting van de Noor is dat in de Noorse situatie, die volgens hem redelijk vergelijkbaar is met de Nederlandse, 75.000 mensen een week lang een mondmasker moeten dragen om één besmetting te voorkomen. „Maar dat is een losse, zwakke schatting. We weten het effect van gezichtsmaskers gewoon niet. De effectiviteit is heel erg afhankelijk van de epidemische situatie in een land. Het is aan elk afzonderlijk land om de situatie te bepalen en aanbevelingen te doen.”

Iversen zou mondkapjes aanraden in landen met grote uitbraken, zoals nu België. En op plekken waar minstens een meter afstand houden van anderen niet mogelijk is. „Al is afstand houden veel belangrijker dan het dragen van een mondkapje.”