Advies NVWA: verbied Aziatische duizendknopen

Japanse duizendknopen en aanverwante soorten moeten worden verboden in heel de Europese Unie, vindt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). „Aziatische duizendknopen behoren tot de meest invasieve exoten wereldwijd en het effect van deze planten op de biodiversiteit en infrastructuur is groot”, aldus de NVWA. Ondanks hun schadelijkheid, mogen de plantjes nu nog vrij worden verhandeld.

Duizendknopen verdringen inheemse plantensoorten en verzwakken met hun wortels - die dwars door scheurtjes en naden heen groeien - dijken, oevers en taluds. De bestrijding is moeilijk en kostbaar. Daarom is het volgens het Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) verstandig om maatregelen te nemen. Naast het stopzetten van de handel valt te denken aan maatregelen rond grondtransport en groenafval.

De risicobeoordelaars adviseren de Japanse duizendknoop, de Sachalinse duizendknoop en de bastaardduizendknoop op de Europese lijst van „zorgwekkende invasieve uitheemse soorten” te plaatsen. Als dat gebeurt, mogen de planten in heel de Europese Unie niet meer worden verkocht.

In Nederland wordt onder meer de variant ‘Fallopia japonica var. compacta’ verkocht. Stengels van duizendknopen worden in bloemstukken verwerkt en soms ook als ‘Hollandse bamboe’ los verkocht.

In Nederland werden eerst alleen vrouwelijke exemplaren van de Japanse duizendknoop waargenomen. Doordat er geen mannelijke planten waren, kon de soort zich niet via zaden verspreiden. Sinds 2018 zijn op diverse plekken in het land ook Japanse duizendknopen mét zaden gezien. Daardoor neemt het risico op verspreiding in de vrije natuur toe. De NVWA waarschuwt dat ook nieuwe hybride soorten kunnen ontstaan die de plant nog sterker maken, met alle gevolgen van dien.