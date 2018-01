Advies: niet met lege vrachtwagen de weg op

Rijkswaterstaat raadt af met lege vrachtwagens, aanhangers en caravans de weg op te gaan. De instantie doet dit nu de storm het hoogtepunt nadert. Dinsdag gaf de dienst automobilisten met aanhangers en vrachtverkeer het advies extra op te letten.

Het ging woensdag ook al een paar keer mis. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht kantelde een ongeladen vrachtwagen bij Breukelen door de wind. De vrachtwagen is overdwars op de rijbaan terechtgekomen en lekt diesel. De hele rijbaan is afgesloten. „Dat levert hinder op voor het verkeer”, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat. De instantie hoopt de vrachtwagen voor de avondspits te hebben geborgen. Voor het verkeer is een omleiding ingesteld.

De andere kant op moesten eerder op de dag twee rijstroken dicht, nadat bij Vinkeveen een personenauto met aanhanger was omgegaan. Die is inmiddels geborgen en de rijstroken zijn weer open.