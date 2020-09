Advies: miljoenen extra voor bestrijding drugscriminaliteit

De bestrijding van de drugscriminaliteit in Nederland heeft een andere aanpak nodig. Om de prominente rol van Nederland in de drugsindustrie in te dammen is de komende tien jaar structureel 400 miljoen euro extra per jaar nodig. Dat schrijft de voorzitter Strategisch Beraad Ondermijning, Peter Noordanus, in een ’pact voor de rechtsstaat, een advies aan de overheid.

„Nederland heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een mondiaal drugsknooppunt en het „pact” strekt ertoe om met een langjarige gezamenlijke aanpak de omvang daarvan sterk terug te brengen”, aldus Noordanus.

Het SBO is een adviescommissie waarin het OM, de Nationale Politie, de Belastingdienst, verschillende ministeries en stedennetwerken als de Nederlandse gemeenten (VNG) en de G40 samenwerken. Volgens het advies moet de strafrechtketen worden versterkt. Er moet worden geïnvesteerd in opsporing, handhaving en er moet meer geld naar het Openbaar Ministerie en de rechtbanken.

Ook is er een versterking van de lokale, regionale en nationale aanpak nodig omdat volgens de commissie de drugscriminaliteit lokaal is geworteld en nationaal en internationaal opereert. Daarnaast is er veel meer tijd, aandacht en geld nodig voor preventie om kwetsbare mensen te beschermen tegen de aantrekkingskracht van de criminele drugsindustrie. Ook stelt het SBO dat drugsgebruik moet worden ontmoedigd en dat er campagnes gevoerd moeten worden tegen tabak en alcoholgebruik.

Volgens Noordanus is Nederland voor buitenlandse criminelen een interessant land. „Waarom denk je dat drugspillen die voor de Australische markt zijn bedoeld hier worden geproduceerd en niet daar? Omdat je hier maar een minimale straf krijgt als je wordt gepakt. En daar niet. Dus verhoog die straf.”