Advies: Meld nevenbevindingen uit NIP-test alleen onder strikte voorwaarden

Met de niet-invasieve prenatale test (NIPT) kunnen naast de syndromen van Down, Edwards en Patau ook andere afwijkingen worden gevonden. De Gezondheidsraad adviseert om strikte voorwaarden te verbinden aan het rapporteren van deze zogenoemde nevenbevindingen, omdat de betekenis ervan niet altijd duidelijk is.

De Gezondheidsraad vindt dat zulke nevenbevindingen alleen mogen worden teruggekoppeld als de vrouw dat zelf graag wil én als de afwijkingen zeker of zeer waarschijnlijk leiden tot ernstige gezondheidsproblemen bij het kind. NIPT-uitslagen waarvan de betekenis niet duidelijk is, kunnen volgens de raad beter niet worden gemeld. De commissie is van mening dat het alleen onder deze voorwaarden verantwoord is om de zwangere te adviseren invasief vervolgonderzoek (vruchtwaterpunctie of vlokkentest) te laten doen. Dit vervolgonderzoek brengt een klein risico met zich mee op een miskraam.

De Jonge aan zet over vervolg NIPT

Momenteel is de NIPT beschikbaar in het kader van wetenschappelijk onderzoek, dat tot 2023 loopt. Of de test daarna standaard aangeboden zal worden en onder welke voorwaarden, moet de politiek nog beslissen. In de onderzoeksfase mogen zwangeren overigens ook al kiezen of ze geïnformeerd willen worden over nevenbevindingen.

Met NIPT kunnen in het bloed van de moeder chromosoomafwijkingen bij het ongeboren kind worden aangetoond. Deze test is betrouwbaarder dan de traditionele combinatietest, die sinds 2007 beschikbaar is voor alle zwangere vrouwen.