Advies: leefbaarheid rond Schiphol gaat voor groei

Verdere groei van Schiphol is alleen mogelijk als de leefbaarheid van de omgeving echt verbetert. En dat moet niet alleen in theorie zo zijn. Maatregelen moeten „gezien en gevoeld gaan worden, niet op papier, maar bij de mensen thuis”. Oud-staatssecretaris Pieter van Geel schrijft dat in een advies aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur).

Volgens Van Geel, sinds afgelopen zomer waarnemend voorzitter van de Omgevingsraad Schiphol, zijn verdere economische ontwikkelingen op de luchthaven alleen mogelijk als „een geloofwaardig pad is uitgestippeld om het leefklimaat te verbeteren”. Hij verwijst naar de lijn die de minister in juli heeft ingezet: ook zij maakte toen duidelijk dat groei „verdiend moet worden”.

Van Geel constateert dat in het overleg tussen Schiphol, omwonenden en bestuurders „iedereen langzaam maar zeker is afgehaakt”. Dat komt volgens Van Geel door de focus op groei. Maar zonder betrokkenheid blijft Schiphol „verweesd achter”.

In het advies staat onder meer een pleidooi voor een grotere rol voor de Rijksoverheid en voor het vaststellen van een ondergrens aan de ‘leefkwaliteit’. Om de samenwerking te verbeteren heeft Van Geel drie alternatieven opgesteld. Die gaat hij verder uitwerken.