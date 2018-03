Advies informateur Wageningen: CU met GL, D66 en PvdA

Informateur Jan van der Meer adviseert in Wageningen een college te vormen met GroenLinks, D66, PvdA en ChristenUnie.

Informateur Jan van der Meer adviseert in Wageningen een college te vormen met GroenLinks, D66, PvdA en ChristenUnie. Zo kan volgens hem het beste invulling worden gegeven aan de opdracht die hij kreeg: een zo groen en zo progressief-links mogelijke meerderheidscoalitie.

De vier partijen praten de komende weken verder over een coalitieakkoord. Van der Meer is oud-wethouder van GroenLinks in Nijmegen.