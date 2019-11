Advies: handhaaf straf moord hoogbejaarde man

De veroordeling van Jimmy van der Z. voor de moord op een 86-jarige man in Axel kan gehandhaafd blijven. Dat adviseert de advocaat-generaal aan de Hoge Raad. De advocaat van Van der Z. had onder meer aangevoerd dat het gerechtshof in Den Bosch, dat de man in februari 24 jaar cel oplegde, twee geestelijk verzorgers in een gevangenis ten onrechte het verschoningsrecht had toegekend.

Het hoogbejaarde slachtoffer in de zaak liet op 23 oktober 2012 in een park zijn hond uit. Van der Z. en een medeverdachte zouden hem hebben opgewacht. De man werd zeer ernstig mishandeld en vervoerd in de kofferbak van een auto. Uiteindelijk is hij met een groot aantal messteken gedood en in een sloot gedumpt.

De medeverdachte is onherroepelijk veroordeeld tot vijftien jaar cel. Van der Z. ging in cassatie. De medeverdachte zou tegen de twee geestelijk verzorgers hebben gezegd dat hij de moord in zijn eentje heeft gepleegd. Het tweetal beriep zich op zijn verschoningsrecht en heeft hierover geen vragen willen beantwoorden.

Daarmee is Van der Z. een voet dwars gezet, oordeelt de advocaat-generaal. Maar dat betekent niet dat Van der Z. geen eerlijk proces heeft gehad, vindt hij.

De Hoge Raad doet uitspraak op 7 januari.