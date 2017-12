Advies: geld voor gedupeerden chroom-6 Tilburg

Ruim achthonderd mensen die op de voormalige NS-werkplaats in Tilburg in contact zijn geweest met het gevaarlijke antiroestmiddel chroom-6 zouden op korte termijn smartengeld moeten krijgen van de gemeente. De commissie die in opdracht van de gemeente onderzoek doet naar de werkomstandigheden op de werkplaats heeft dat geadviseerd, bevestigde een woordvoerster vrijdag naar aanleiding van een bericht in het Brabants Dagblad.

De mensen werden tussen 2004 en 2011 als werkloze door de gemeente aan het werk gezet bij de NS in Tilburg. Op de NS-werkplaats werden oude treinstellen geschuurd. In de oude verflagen zat zeer waarschijnlijk chroom-6 dat is vrijgekomen tijdens de werkzaamheden. Veel betrokkenen kampen sindsdien met gezondheidsklachten.

Volgens voorzitter Peter van der Velden van de onderzoekscommissie moet iedereen in aanmerking komen, ongeacht eventuele gezondheidsschade. „We zien het als een vergoeding wegens ondervonden angst en vrees over hun gezondheidssituatie”, zei hij tegen de krant. Over de hoogte van de vergoeding doet de commissie geen uitspraken.

De gemeente Tilburg keert vanaf 2016 jaarlijks 385 euro uit aan de betrokkenen. De tegemoetkoming is gebaseerd op het minimale eigen risico voor ziektekosten.