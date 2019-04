Advies dwangmaatregelen vaccinatie in voorjaar 2020

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) verwacht dat deskundigen hem in het voorjaar van 2020 kunnen informeren over de voors en tegens van het inzetten van dwangmaatregelen om de vaccinatiegraad in Nederland te verhogen.

Dat schreef de bewindsman donderdag aan de Tweede Kamer.

Experts gaan in zijn opdracht een aantal opties na die in de Nederlandse context nuttig zouden kunnen zijn.

Met de onderzoeksopdracht komt Blokhuis tegemoet aan de wens van een Kamermeerderheid. Die nam in februari op zich genoegen met een aantal door Blokhuis voorgestelde drangmaatregelen zonder verplichtend karakter, maar wilde tegelijkertijd dat de staatssecretaris uit voorzorg alvast enkele dwangmiddelen zou laten inventariseren voor het geval de vaccinatiegraad nog verder zou dalen.

De maatregelen die Blokhuis laat onderzoeken zijn ontleend aan een recent onderzoek van het Sabin Vaccine Institute naar het vaccinatiebeleid van diverse landen in Europa, zo schrijft hij aan de Tweede Kamer. Het gaat om de voors en tegens van een verplicht vaccinatieconsult voor ouders, zoals in Duitsland, of om financiële prikkels. Een voorbeeld daarvan is het korten van ouders van niet-ingeënte kinderen op de kinderbijslag.

Ook de uiterste maatregel van een algehele verplichting wordt in kaart gebracht, zo kondigt de bewindsman aan.