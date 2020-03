Advies Donner belangrijke stap voor afhandeling toeslagenaffaire

De commissie onder leiding van minister van Staat Piet Hein Donner brengt donderdag haar tweede advies uit over de toeslagenaffaire. Het rapport over de werkwijze van de afdeling Toeslagen en de omvang van het probleem is een belangrijke mijlpaal in de afhandeling van de slepende affaire.

Een tweede rapport, dat tegelijkertijd uitkomt, velt naar verwachting nog eens een scherp oordeel over de fraudejacht door de Belastingdienst. De onderzoeksjournalisten van Follow The Money hebben naar eigen zeggen de hand gelegd op het onderzoek van de Auditdienst Rijk. Daaruit zou blijken dat de fiscus aanvragen voor kinderopvangtoeslag veel strenger controleerde als de aanvrager niet de Nederlandse nationaliteit had. Dat zou discriminatie zijn.

De commissie-Donner moet duidelijk maken hoeveel mensen gedupeerd zijn door de ontspoorde fraudebestrijding door de fiscus en hoe hiermee moet worden omgegaan. Het eindadvies van de commissie werd meerdere keren uitgesteld. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen kondigde begin januari nog aan dat de commissie breder moet kijken naar welke ouders precies de dupe zijn geworden en in hoeverre zij recht hebben op compensatie.

In november bracht Donner zijn eerste rapport over de toeslagenkwestie uit, waarin hij snoeihard oordeelde over de Belastingdienst. Hij pleitte voor een ruimhartige financiële compensatie voor de gedupeerden in de zogenoemde CAF-zaak die hij eerst onderzocht. Toenmalig staatssecretaris Menno Snel, die door de affaire uiteindelijk moest opstappen, nam de adviezen van de commissie over, en trok miljoenen uit voor een compensatieregeling.