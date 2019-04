Advies: Coalitie met CU en SGP in Gelderland

Een brede coalitie met VVD, CDA, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en SGP is in Gelderland het kansrijkst. Dat adviseert informateur Mark Boumans. De twee laatste partijen zouden dan samen één gedeputeerde leveren.

VVD en CDA moeten in elk geval deel uitmaken van de nieuwe coalitie, meent Boumans. “Deze fracties zijn zonder twijfel het ‘motorblok’ en hebben een voorkeur om samen te blijven werken met de PvdA.”

Forum voor Democratie, dat in Provinciale Staten net als de VVD acht zetels heeft, lijkt buiten de boot te vallen. De nieuwkomer werpt zelf belemmeringen op: de partij wil zich niet houden aan de reeds geformuleerde energie-doelstellingen.

De zes partijen bezetten samen 33 van de 55 statenzetels. D66, dat er drie verloor, verdwijnt als het advies wordt opgevolgd, uit het dagelijks bestuur van de provincie. GroenLinks verdubbelde bij de verkiezingen van drie naar zes zetels.

Boumans, burgemeester van Doetinchem, stelt een college met zeven gedeputeerden voor, in plaats van zes zoals in de afgelopen periode. Daarbij ligt volgens hem voor de hand dat VVD en CDA “als dragers van de coalitie” elk twee gedeputeerden voordragen.

ChristenUnie en SGP hebben aangegeven dat ze “willen samenwerken aan en binnen de coalitie en eventueel met een gezamenlijke gedeputeerde komen”, schrijft Boumans in zijn informatieverslag. Beide partijen hadden eerder een gedeputeerde: ing. N. Zondag (SGP) van 2001 tot 2003 en Annelies van der Kolk (ChristenUnie) van 2007 tot 2011.

Een alternatief is samenwerking van VVD, CDA en PvdA met GroenLinks en D66. Die optie heeft een meerderheid van 30 zetels. “Nadeel is wel dat ze feitelijk een voortzetting lijkt van de oude coalitie met GroenLinks. Dat kan opgelost worden door de ChristenUnie de plaats van D66 in te laten nemen. Programmatisch lijkt dat ook kansrijk”, aldus Boumans.

De informateur geeft verder mee dat de rol van Provinciale Staten moet worden versterkt. “Dus geen dichtgetimmerd akkoord en ruimte laten voor wisselende meerderheden. Leg de Staten ook alternatieven voor in kaderstelling en besluitvorming.”

Een aan te stellen formateur bespreekt de coalitievorming de komende dagen verder met de beoogde partijen.