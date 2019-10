Advies: CDA en PvdA in Haags stadsbestuur

CDA en PvdA komen mogelijk in het nieuwe Haagse stadsbestuur. Zij gaan vanaf maandag praten met de drie partijen die nu nog in het college zitten, namelijk VVD, D66 en GroenLinks. Verkenner Tom de Bruijn heeft de afgelopen dagen gezocht naar een uitweg uit de politieke problemen in Den Haag. Hij leidt de onderhandelingen.

Het eindadvies van De Bruijn was om met CDA en PvdA te gaan praten. De verkenner wil dat bij die gesprekken veel aandacht is voor integriteit. Waarnemend burgemeester Johan Remkes had al aangekondigd dat alle wethouders worden doorgelicht, niet alleen de nieuwkomers, maar ook de al zittende bestuurders.

Het nieuwe bestuur kan plannen van het vorige college voortzetten als er veel draagvlak is, zegt De Bruijn, zonder voorbeelden te noemen.

Het vorige bestuur van Den Haag klapte twee weken geleden. VVD, D66 en GroenLinks wilden niet langer samenwerken met de lokale partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos. De twee wethouders van die partij, Richard de Mos en Rachid Guernaoui, worden verdacht van corruptie.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos is de grootste partij in de Haagse gemeenteraad. De drie overgebleven partijen hebben minstens twee andere partijen nodig om weer aan een meerderheid te komen.

Kort na de val van het college stapte burgemeester Pauline Krikke op vanwege een kritisch rapport over de aanpak van vreugdevuren. Sinds zaterdag is oud-vicepremier Johan Remkes waarnemer. Hij moet orde op zaken stellen en blijft tot volgende zomer aan.