Advies: arbeidsmigrant niet meer in busje naar werk

Om arbeidsmigranten tegen corona te beschermen, moeten ze niet meer in busjes naar hun werk worden vervoerd. Daarnaast moeten ze hun eigen slaapkamer krijgen en beter geregistreerd worden. Die aanbevelingen doet een team onder leiding van oud-SP-leider Emile Roemer aan het kabinet.

Roemer was gevraagd een team te leiden om advies te geven over bescherming van arbeidsmigranten nadat grote uitbraken waren geconstateerd onder - veelal Oost-Europese - buitenlandse werkers in Nederland.

Het kan volgens het team niet meer dat arbeidsmigranten met een groep in busjes van de woonplaats, vaak ook verzorgd door het uitzendbureau, naar de fabriek of plantage worden gebracht. Het kabinet moet goed laten controleren dat dit niet gebeurt. „Wel kunnen uitzendbureaus zorgen voor elektrische fietsen, touringcars of ander vervoer”, suggereert Roemer.

Hij roept het kabinet op snel werk te maken van de adviezen. „We hebben allemaal de problemen op het nieuws gezien de afgelopen weken”, aldus Roemer. „Het is zaak dat we nu heel snel handelen. Arbeidsmigranten moeten 1,5 meter afstand kunnen houden van anderen, net als iedereen in Nederland.”

Het team erkent dat een eigen slaapkamer voor elke arbeidsmigrant wegens het gebrek aan woonruimte lastig te regelen is op korte termijn. Daarom moeten in ieder geval bedrijven met een „hoog coronarisico er direct voor zorgen dat hun arbeidsmigranten een eigen slaapkamer hebben”.

Dat werkgevers vaak ook verantwoordelijk zijn voor de huisvesting van de arbeidsmigrant, noemt het team een „complicerende factor”. Enerzijds kan het praktisch zijn, omdat migranten die in Nederland komen werken niet zelf op zoek hoeven naar een huis en met andere regels te maken krijgen dan hun thuisland. Aan de andere kant maakt het ze afhankelijk van hun werkgevers.

Nu houden werkgevers vaak een deel van het loon in voor de huur van arbeidsmigranten die zij niet alleen inhuren, maar ook huisvesten. Een deel van de Tweede Kamer vroeg vorige week om aan deze mogelijkheid een einde te maken, maar het voorstel van de SP en de ChristenUnie haalde geen meerderheid.

Vakbond FNV is blij met het advies, en wil „dat er acuut wordt ingegrepen”. „Dit is cruciaal voor de veiligheid van arbeidsmigranten, hun Nederlandse collega’s en voor de gezondheidssituatie in Nederland”, zegt vicevoorzitter Tuur Elzinga.

Het ‘aanjaagteam’ van Roemer komt later met een tweede advies voor structurele maatregelen die de positie van de arbeidsmigrant moeten versterken.