Advies aan overheid: bestrijd houtkachels

De aanschaf en het gebruik van houtkachels moeten worden ontmoedigd, onder meer door publieksvoorlichting over de schadelijke effecten voor gezondheid en milieu en door regelgeving om overlast aan te pakken. Ook moeten de overheidssubsidies op pelletkachels worden heroverwogen. Dit staat in een brandbrief van het Platform Houtrook en Gezondheid die maandag na tweeënhalf jaar onderzoek naar staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) is gestuurd, meldt de Volkskrant.

De brief is ondertekend door de gemeenten Utrecht, Amersfoort en Groningen, vijf GGD's, het Longfonds, de Stichting Houtrookvrij, het RIVM en TNO. De partijen hebben op verzoek van de overheid gekeken naar oplossingen die bijdragen aan het verminderen van de vervuilende uitstoot door houtkachels. Ook de kachelbranche heeft een handtekening onder de brief geplaatst vanuit het standpunt dat er wettelijke eisen moeten worden gesteld aan het type kachel, de installatie en het stookgedrag van particulieren.