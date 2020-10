Advies aan Hoge Raad: straf moord Raja Draaisma in stand laten

De veroordeling van Zaandammer Ferry de G., die in hoger beroep zestien jaar cel kreeg voor de moord op zijn ex-vriendin Raja Draaisma, kan in stand blijven. Dat staat in een advies van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad.

Draaisma werd op 22 juni 2015 in haar woning in Hoofddorp door schoten om het leven gebracht. Het hof in Amsterdam achtte vorig jaar bewezen - in tegenstelling tot de rechtbank - dat sprake was van voorbedachte raad en dus moord.

De advocaat van de nu 39-jarige De G. heeft de Hoge Raad gevraagd de veroordeling te vernietigen. Volgens de advocaat was sprake van noodweer, maar de advocaat-generaal vindt met het hof dat er wel degelijk sprake was van moord. De verdachte is met een geladen en schietklaar wapen uit de auto gestapt en is daarmee zeer doelgericht te werk gegaan, aldus het hof.

De G. meldde zich bij de politie met het verhaal dat zij hem had willen neerschieten toen hij spullen bij haar kwam ophalen. Tijdens de worsteling die volgde zou ze zelf dodelijk zijn geraakt. Die theorie achtte het hof ongeloofwaardig. In haar advies aan de Hoge Raad noemt de advocaat-generaal dit begrijpelijk.

De Hoge Raad doet op 8 december uitspraak.